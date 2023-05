Homicida que matou 'noia' por ciúme da ex é preso em Ananindeua

Oscar Sales Aguiar foi preso, preventivamente, nesta quarta-feira (3) pelo crime de homicídio ocorrido em dezembro de 2021, na passagem São Pedro, bairro do Paar, em Ananindeua. A vítima, Antônio Dias de Sousa Júnior, 46, foi friamente assassinada a facadas, segundo a polícia.

As investigações policiais apontam que o suspeito e a vítima estariam consumindo entorpecentes em uma quitinete alugada por Os​​car, que por ciúmes da companheira (à época) com a vítima desferiu as facadas em Antônio.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça em janeiro do ano passado e cumprido por uma equipe da Seccional Urbana do Paar, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Para a justiça paraense, outras medidas cautelares diferentes da prisão eram insuficientes e inadequadas para Oscar, que era considerado foragido. Após os procedimentos de praxe, Oscar foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde aguarda decisão da Justiça.