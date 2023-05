Mulher recebe voz de prisão dentro de aeronave no aeroporto de Belém

​A Polícia Federal prendeu uma mulher, não identificada, dentro de aeronave recém-chegada ao Aeroporto Internacional de Belém, no início da tarde desta quarta-feira (03/05). Ela tinha mandado em aberto pelo crime de lesão corporal, por isso, foi abordada, ainda no assento de voo vindo de Manaus (AM).

Ao confirmar que a ​suspeita​ havia embarcado rumo a Belém, agentes do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF aguardaram a chegada do avião para abordar a mulher e encaminhá-la ao Centro de Reeducação Feminino, em Ananindeua.

A prisão preventiva foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba. O crime apurado é agressão, que teria ​​causado deformidade permanente na vítima, o que pode resultar em pena de reclusão de dois a oito anos.