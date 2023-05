‘Condoio Saud’ é morto a tiros durante assalto em Curuçá, no Pará; adolescente é um dos suspeitos

Um homem, identificado como Valdenor Alves, mais conhecido pelo apelido “Condoio Saud”, foi morto a tiros durante tentativa de assalto no Ramal da Boa Vista do Iririteua, no município de Curuçá, no nordeste do Pará, na noite desta quarta-feira (3). Ainda nesta noite, a Polícia Militar apreendeu dois jovens suspeitos de cometerem o crime, incluindo um adolescente de 15 anos e outro de 18. Eles foram encaminhados para a sede da Superintendência de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos cabíveis.

A vítima seria um trabalhador conhecido e querido pelos moradores da pequena comunidade na zona rural do município, e estaria em uma motocicleta no momento em que foi abordado pelos dois suspeitos. Na abordagem, os acusados teriam mandado Valdenor parar o veículo, mas ele seguiu e foi atingido pelos disparos, morrendo ainda no local, sem chances de socorro. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo.

A morte gerou comoção e revolta entre os populares, que teriam se aglomerado em frente à delegacia de polícia local. Nas redes sociais, diversas pessoas lamentaram a morte. “Trabalhador e pai de família”, diz um dos comentários.

O caso foi atendido pelos agentes do 5º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Castanhal, também no nordeste paraense, que atende Curuçá.

Segundo informações de portais locais, os suspeitos teriam sido transferidos para Castanhal, por medida de segurança, em razão da revolta na população.