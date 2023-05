Homem é preso após fazer uma pessoa como refém no Parque Verde, em Belém

​Uma ocorrência com refém foi registrada, na tarde desta terça-feira (02), no bairro do Parque Verde, em Belém. O caso ocorreu pouco antes das 17h. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), um homem teria tentado assaltar um suposto policial civil, que efetuou um disparo de arma de fogo. Não há informações sobre feridos. Assustado com o tiro, o suspeito empreendeu fuga e entrou em um estabelecimento comercial, onde teria feito uma pessoa refém.

Equipes do 24º Batalhão de Polícia Militar atenderam a ocorrência e conseguiram prender o suspeito. De acordo com o Ciop, ele foi conduzido ​​para a Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás, em Belém.

Diligências continuam sendo realizadas, pois existe a suspeita de que uma segunda pessoa esteja envolvida no crime.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com as autoridades policiais em busca de mais informações e aguarda retorno.