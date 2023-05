Adolescente de 16 anos é morto enquanto dormia em Jacundá; suspeitos fugiram de moto

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (1º), enquanto dormia na casa em que morava, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Jacundá, no sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o caso. Com informações do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

O homicídio aconteceu, por volta das 23h40. Um homem com jaqueta escura e capacete arrombou a porta da residência e foi diretamente ao quarto onde a vítima dormia. O suspeito efetuou os disparos de arma de fogo contra o garoto, que morreu na hora.

Em seguida, fugiu na garupa de uma motocicleta que era conduzida por um comparsa. De acordo com relatos de familiares, o barulho dos tiros foi ouvido por vizinhos, mas não foi possível identificar mais detalhes sobre os atiradores. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu encontrar os suspeitos.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e a identidade dos autores. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.