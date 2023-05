Jovem de 22 anos é executado a tiros do lado da cama dentro de casa em Castanhal

Hugo Cleidson Águia, 22 anos, foi assassinado a tiros, na madrugada desta terça-feira (2), em Castanhal, nordeste paraense. Ele foi encontrado apenas de cueca caído no chão da própria casa, mais especificamente no quarto que costumava dormir, do lado de um guarda-roupa.

Segundo a polícia, a vítima era conhecida na localidade por se envolver em conflitos familiares e por envolvimento com algumas práticas delituosas, não especificadas. Não foi informado pelas autoridades se a vida pregressa dele teria motivado o crime.

Por volta das 2h55, a uma guarnição 5º Batalhão de Polícia Militar (5ºBPM) foi informada por uma pessoa de que Hugo, que era morador da Vila de Castelo Branco, na rua São Francisco, no bairro Maxixi, tinha sido vítima de um homicídio dentro da residência que morava.

Os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram o jovem morto. As polícias Civil e Científica foram acionadas para realizar as investigações preliminares no caso. Conforme consta no relato policial, não houve testemunhas do crime. Apenas moradores que disseram ter escutado disparos de arma de fogo, mas não souberam informar descrições do autor que efetuou os tiros.

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime e os antecedentes criminais de Hugo à Polícia Civil e aguarda retorno.