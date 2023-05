Mulher é assassinada com tiros na cabeça após deixar a filha na escola em Ananindeua

Uma mulher foi assassinada com tiros na cabeça no início da manhã desta terça-feira (02/05), por volta das 7h30, na Terceira Travessa, entre as ruas Manoel de Souza e Antônio Barbosa, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na Grande Belém. Ela foi identificada como Cliciane Fonseca, de idade ainda não fornecida oficialmente.

De acordo com os primeiros relatos de testemunhas, a vítima tinha acabado de deixar a filha de 5 anos na escola e voltava para casa, num trajeto que fazia diariamente, com a outra filha de 9 anos, quando foi alvejada com dois tiros na região da cabeça. Ainda não há detalhes sobre a autoria do crime, mas os disparos foram efetuados por alguém que dirigia um carro branco, segundo as testemunhas.

Após as primeiras diligências policiais, há suspeita de que o crime tenha sido um caso de feminicídio. Também existe uma outra versão de que os tiros tenham feito parte de um assalto. A reportagem acompanha a perícia para detalhar mais informações.

