Iniciativa visita mulheres vítimas de violência com serviço psicológico e auxílio financeiro

Com o objetivo de garantir conforto e dignidade à mulher, o projeto “Entre Elas Bate à sua Porta” leva serviço psicológico e benefícios habitacionais e financeiros a vítimas de violência doméstica, cadastradas na Fundação ParáPaz. Na última edição, realizada no início de abril, a ação contou com o auxílio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) e do CredCidadão. A iniciativa é do Governo do Pará.

As visitas ocorrem quinzenalmente, como explica a coordenadora do projeto, Claudilene Maia. “Nós levamos acolhimento psicossocial, insumos doados pela Receita Federal e, também, um momento de autocuidado. Agora, conseguimos parcerias com a Cohab e com o CredCidadão, órgãos que estão indo com a gente para as visitas. Com essa ação, conhecemos a realidade das mulheres na sua própria casa”, disse.

A dona Daise Costa, moradora de Marituba, na Grande Belém, é uma das assistidas do projeto e será contemplada com o cheque “Sua Casa”. “Eu estou muito feliz pelo projeto ‘Entre Elas’, que está abraçando a gente. Eu faço parte do grupo de corte e costura. Não dá para explicar a emoção de receber essa visita em casa. Valeu demais ter me inscrito no projeto”, contou emocionada.

“Daise, nossa assistida em Marituba, preencheu todos os requisitos para receber o programa ‘Sua Casa’. Então, vamos agilizar para que possamos contemplá-la e ela possa receber o benefício, para que possa ter mais dignidade, uma casa melhor para abrigar sua família, melhoria em sua qualidade de vida”, pontuou o presidente da Cohab, Luís André Guedes.

Para fortalecer a fonte de renda, o CredCidadão integra o pacote de benefícios. Com o curso de costura, Daise também apresenta todos os critérios de contemplação do programa, que fomenta o empreendedorismo. “Temos, no CredCidadão, uma linha de crédito para mães solo e vamos ajudar a Daise com esse crédito, para que possa começar um pequeno negócio”, enfatizou o diretor-geral do CredCidadão, Braselino Assunção.