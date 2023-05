'Preguiça' mata jovem a facada e é preso horas depois, em Bagre

Na noite de segunda-feira, 1, um jovem de 20 anos, identificado como Fábio Marques da Conceição, foi morto a facada na rua Evaristo de Mendonça, bairro Paraíso, no município de Bagre, região do Marajó. Horas depois, o suspeito de cometer o crime, conhecido pela alcunha de 'Preguiça', foi preso dentro da própria residência e encaminhado à delegacia.

A Polícia Militar do Pará (PM) conta que foi acionada por um morador do bairro Paraíso, por volta das 22h, informando que um homem estava caído no chão, ensanguentado, na rua Evaristo de Mendonça. Ao se deslocar até o endereço, os militares confirmaram a informação e acionaram os primeiros socorros.

A vítima, Fábio da Conceição, chegou a dar entrada no hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informou a equipe médica, Fábio tinha uma perfuração no peito semelhante à ferimento feito à faca. No hospital, os policiais tiveram contato com familiares da vítima, que informaram que o suspeito do crime seria um sujeito conhecido como 'Preguiça', que já tinha passagem pela polícia.

Mais tarde, por volta das 3h desta terça-feira, 2, um morador do município foi até à Polícia Civil (PC) para denunciar a suposta localização do suspeito do homicídio. Com a informação, policiais militares e civis se deslocaram até o endereço que seria a residência de 'Preguiça', já identificado como Maxwel dos Santos Liarte, de 23 anos.

Maxwel dos Santos Liarte foi preso por homicídio. (Reprodução / Redes Sociais via Whatsapp)

Ao chegar no local, as guarnições encontraram o suspeito na companhia de alguns parentes e amigos de Fábio da Conceição. Foi dada voz de prisão e Maxwel foi encaminhado para a viatura. No caminho até a delegacia, o relatório policial descreve que 'uma multidão' tentou tirar 'Preguiça' de dentro do veículo, sendo necessário que os policiais dispersassem o aglomerado de pessoas fazendo uso de armamento com munições de borracha.

Ao final, Maxwel dos Santos Liarte foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil e segue preso, à disposição da Justiça. A motivação do esfaqueamento não foi divulgada.