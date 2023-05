'Escobar' é morto após ação policial em Dom Eliseu

Marcelo Raveno Ronet Pereira, 19 anos, conhecido pelas alcunhas de “Raveno” e “Escobar”, foi morto durante uma ação policial, na tarde deste domingo (30), no bairro Bom Jesus, em Dom Eliseu, sudeste paraense. Com ele, a Polícia Militar encontrou drogas, R$ 100, uma arma de fogo caseira e munições.

VEJA MAIS

Por volta das 15h10, um morador acionou a Guarnição do Recobrimento Tático do 51º Batalhão de Polícia Militar (51º BPM) dizendo que Marcelo estaria, supostamente, comercializando drogas em via pública em plena luz do dia, nas proximidades da rua América.

Na versão apresentada pela PM, os militares foram realizar uma busca pessoal em Raveno, quando foram surpreendidos por disparo de arma de fogo, que teria sido efetuado por ele, e atingiu a lateral da viatura. Conforme consta no relato policial, os agentes reagiram à injusta agressão e balearam o suspeito.

Raveno chegou a ser levado com vida à Unidade de Pronto Atendimento de Dom Eliseu e recebeu primeiros socorros pelos profissionais de saúde. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após constatarem no sistema, a PM viu que Marcelo tinha sido apreendido duas vezes por furto em 2018. Em maio e agosto de 2021, ele teve passagens por tráfico de drogas e lesão corporal dolosa, respectivamente.