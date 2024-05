Dois homens são presos durante operações de combate ao abuso sexual infantil na Grande Belém

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta semana duas operações simultâneas visando combater crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil na internet, além do crime de estupro de vulnerável. Na terça-feira, 21, a operação “Resgate” foi realizada em Ananindeua. Na ocasião, um mandado de prisão temporária foi cumprido contra um investigado. Durante a ação, foram apreendidos um notebook e um celular na residência do suspeito.

Na manhã desta quarta-feira, 22, a operação “Grupo VIP” foi executada no distrito de Mosqueiro, em Belém. O alvo da operação foi preso em flagrante por armazenar imagens de abusos no próprio celular. Além do aparelho, a PF apreendeu HDs contendo mais evidências na casa do suspeito.

Essas investigações são fruto do trabalho contínuo da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, dedicada ao combate ao abuso sexual infantojuvenil praticado pela internet.

Os investigados deverão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, podem responder por possível crime de estupro de vulnerável.