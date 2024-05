Marido da cantora Heloísa Rosa, Marcus Grubert é preso por abuso sexual infantil nos EUA

Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi preso um ano após ser acusado de abuso sexual infantil. O crime aconteceu nos Estados Unidos, em 02 de abril de 2023, na residência do casal. Na época, a cantora anunciou a separação do marido, mas reatou o casamento.

A vítima passou a noite na casa de Marcus e Heloísa, com os filhos do casal. No dia seguinte, quando foi buscada pela mãe, a criança relatou que o marido da artista havia abusado sexualmente dela. Desde a denúncia às autoridades, a família da menina buscou amparo na Hope & Justice Foundation, instituição comandada por Anna Alves-Lazaro. As informações são do Metrópoles.

O caso foi levado ao Consulado de Orlando pela fundação. “É um dever meu informar ao consulado, se tratando de uma mãe brasileira e de uma criança que precisa desse apoio, não só da nossa instituição, mas do consulado também”, disse Anna ao jornal.

Heloísa Rosa chegou a anunciar a separação de Marcus Grubert, ficando ao lado da família da vítima. Entretanto, o casamento foi reatado. Anna afirmou que a artista abriu um depoimento contra o marido e estava disposta a depor contra ele, mas não compareceu na delegacia para depor.

Marcus foi preso nessa terça-feira, 21, pela Justiça dos Estados Unidos. A Hope & Justice Foundation celebrou o ato em perfil no Instagram. “O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada foi fundamental para o desfecho do inquérito policial que agora se encerra. A luta não para por aqui; o processo judicial será iniciado”, escreveu.

Até o momento, Heloísa não se manifestou sobre a situação.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)