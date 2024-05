Marajó recebe embarcações para auxiliar na atuação de conselheiros tutelares na região

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) entregou, nesta segunda-feira (20.05), embarcações que serão utilizadas por conselheiros tutelares de cinco municípios do Marajó: Bagre, Chaves, Gurupá, Muaná e Ponta de Pedras. Segundo a pasta, além das cidades que já receberam as embarcações, outras cinco serão equipadas neste primeiro momento: Afuá, Curralinho, Melgaço, Oeiras do Pará e São Sebastião da Boa Vista. Somando, assim, dez barcos entregues.

A cerimônia de entrega, com a presença do ministro Silvio Almeida, da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e de outras autoridades, foi realizada no município de Ponta de Pedras, como parte em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio.

A ação também foi desenvolvida no âmbito do Programa Cidadania Marajó, coordenado pelo MDHC, que também promoveu formação sobre “O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes”. A oficina foi coordenada pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) e solicitada pelo Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó. O objetivo era ampliar o diálogo com a população da região marajoara, além de ouvir as demandas da comunidade.

A oficina teve apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh). Outras entidades contribuíram na formação como a Childhood, braço nacional de uma organização mundial criada para defender os direitos da infância, e Ministério das Mulhere, com o qual apresentou outros acordos na solenidade.

Novos centros de atendimento

No encontro desta segunda, o ministro também assinou o pacto pela “escuta protegida”, com foco em atender crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violências. O acordo foi firmado junto aos órgãos de justiça presentes no encontro. Além deste, mais 3 parcerias foram fechadas com os ministérios das mulheres, saúde e educação.

O “projeto mapear”, da Polícia Rodoviária Federal, que também se fez presente, planeja identificar e monitorar pontos vulneráveis nos rios da região, para combater à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentesde nestas localidades.