Acusado de estupro é encontrado morto com três tiros na cabeça dentro de carro em Pacajá

João Marcos Costa Miranda, de 24 anos, foi morto a tiros dentro do próprio carro, na Vila Arataú, localizada a 25 quilômetros da sede do município Pacajá, região sudeste do Pará. A Delegacia de Polícia Civil da cidade está investigando o caso. O crime ocorreu na manhã do último sábado (29), mas veio a ser divulgado pelo Correio de Carajás nesta terça-feira (2).

VEJA MAIS

Segundo as primeiras informações colhidas por policiais, Miranda apresentava três perfurações na região da cabeça. Ele estaria dirigindo o veículo no qual foi assassinado. Duas cápsulas do calibre 9mm foram encontradas no local do crime.

Durante a busca por vestígios, documentos localizados dentro do guarda-roupa da vítima comprovaram que ele respondia em liberdade por um crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2020, envolvendo uma menina de 13 anos.

A Polícia Militar realizou diversas diligências e abordagens na região, mas até o momento não localizou suspeitos.

A PC abriu um inquérito para investigar o crime. Até o momento, não se sabe a motivação do homicídio e se ele pode estar relacionado com a passagem criminal da vítima. A redação integrada de O Liberal solicitou mais atualizações sobre o caso à polícia e aguarda retorno.