Dupla executa feirante a tiros durante trabalho em Pacajá; suspeitos fugiram e não foram localizados

O feirante Darlan de Souza, 24 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (10) na Feira Municipal de Pacajá, no sudoeste do Pará. A vítima trabalhava no momento em que foi assassinada por dois homens armados. O crime teria ocorrido por volta de 11h30. Não se sabe a motivação do homicídio. Esse foi o primeiro homicídio registrado na cidade em 2023. Com informações do Confirma Notícia.

Segundo a polícia, a dupla de suspeitos utilizava pistolas calibre 380 e vieram ambos de capacete em uma motocicleta. Eles chegaram atirando oito vezes contra o rapaz. As autoridades não disseram por quantos projéteis a vítima teria sido atingida.

Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram e não foram vistos. A Polícia Civil do Pará (PCPA) foi acionada e esteve no local apurando o caso e conversando com testemunhas. Investigações foram feitas para tentar localizar os atiradores, mas eles não foram localizados.

Darlan trabalhava na Feira de Pacajá há três dias. O município onde o caso ocorreu estava 37 dias sem registrar morte violenta.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PCPA e aguarda retorno.

Ajude a polícia a encontrar os suspeitos

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.