Morador do Guamá, idoso de 79 anos está desaparecido desde domingo (19), em Belém

Raimundo Ferreira de Andrade, de 79 anos, está desaparecido desde o último domingo (19). A família disse à polícia que o idoso, que apresenta problemas de memória, sumiu no último fim de semana, nas proximidades da avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém. Evandro Junior Sacramento de Andrade, filho de Raimundo, contou à reportagem que outras duas vezes o pai se perdeu no Guamá. Nessas ocasiões, os vizinhos e amigos ajudaram a achá-lo.

“Perguntaram a ele o que estava fazendo no local e ele disse que estava perdido. Ele (Raimundo) conseguiu falar o meu apelido, “Pagode”, e foi que o levaram até em casa. A outra vez que ele se perdeu foi na Rua Augusto Corrêa”, contou.

A família segue esperançosa em encontrá-lo. A última vez em que ele foi visto, vestia uma camisa do Flamengo e uma bermuda bege. Tinha retornado de um passeio junto da companheira e preferiu voltar para casa andando. “A dona do passeio pegou um carro para dar uma carona para minha mãe e o meu pai até em casa. Quando chegou o carro, a mamãe mandou ele entrar, mas ele disse: ‘vou andando’. Até agora, não o encontramos”, comentou Evandro.

A família toda se mobilizou para procurar o idoso. O caso foi registrado na segunda-feira (20), um dia após o sumiço de Raimundo, na Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Raimundo, pode entrar em contato com o telefone (91) 98451-1978 e falar com Evandro Andrade.