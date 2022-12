Adolescente é atraído para emboscada e executado com 10 tiros no bairro do Bengui

Um adolescente de 17 anos foi atraído para uma emboscada e executado 10 tiros de arma de fogo na noite desta terça-feira (27) numa localidade chamada de "Beco da Micasa", que dá acesso nas avenidas Mangueirão e Centenário, no bairro do Bengui, em Belém. A polícia não soube informar a motivação do crime. O atirador fugiu sem deixar rastros.

Segundo familiares, a vítima tinha acabado de deixar a namorada na casa dela quando retornou para onde morava – local perto de onde o crime ocorreu – e pegou o celular da irmã para realizar uma ligação. O jovem comunicou a família que iria se encontrar com um rapaz, mas não disse o nome dele. No meio do caminho, ele foi morto.

A notícia chegou aos familiares apenas após o comunicado de moradores. As polícias Civil e Militar estiveram no local investigando o homicídio.

Ao chegar no local, que fica ao lado de um estabelecimento que funciona como estúdio de tatuagem na parte de cima do imóvel na piso inferior é utilizado com a venda de ferramentas 0de construção, o garoto foi assassinado.

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) identificou que um dos ferimentos que a vítima apresentava pôde apontar uma lesão defensiva. A maioria dos tiros foram efetuados na parte superior do corpo. “Os tiros atingiram a vítima na cabeça, na face, nos braços, e na região abdominal. Um dos ferimentos atingiu a mão dele. O que dá a entender que o caso se trate de uma execução e que ele tentou se defender”, disse a perita que preferiu não ter a identidade revelada.