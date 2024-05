Ossada humana encontrada em Icoaraci pode ser de mulher desaparecida há três anos

Uma ossada humana foi descoberta na manhã desta quarta-feira (22) em uma área de mata pertencente a uma empresa fornecedora de água mineral, localizada na estrada do Maracacuera, no distrito de Icoaraci, em Belém. Moradores do entorno, que costumam caçar no local, encontraram a ossada dentro de uma saca, segundo informações da polícia.

A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada e confirmou a veracidade da denúncia recebida, por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop). Em seguida, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram destacadas para investigar o caso.

A ossada foi encontrada com duas próteses de silicone. A 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, responsável pela investigação, trabalha com a hipótese de que a ossada pertence a uma mulher. Pedaços de roupas femininas e masculinas foram encontrados no local, mas as próteses de silicone reforçam a suspeita inicial da polícia.

Imagem embaçada mostra parte da ossada que foi encontrada nesta quarta-feira, em Icoaraci (Reprodução | redes sociais)

A Polícia Civil também suspeita que a ossada possa ser de uma mulher trans, desaparecida há três anos. A investigação deste desaparecimento já vinha sendo conduzida pela polícia, que monitorava um endereço no bairro de Águas ​Negras, também em Icoaraci. Após a remoção da ossada, realizada pela Polícia Científica, os policiais se dirigiram a este endereço, onde existem três quitinetes, aparentemente abandonadas.

No local, segundo relatos de moradores, reside um homem, supostamente um catador de lixo e dependente químico, mas ele não foi encontrado durante a operação. Nos fundos do imóvel, as autoridades localizaram um buraco, o que levantou mais suspeitas por parte da polícia. A escavação feita pelos remocistas da Polícia Científica revelou outros pertences, incluindo pedaços de roupas semelhantes aos encontrados junto à ossada.

Próximos passos

O perito Gilberto Almeida, da Polícia Científica, destacou que os levantamentos são preliminares. Exames detalhados serão realizados na sede do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), utilizando a arcada dentária encontrada, para esclarecer a identidade da vítima e as circunstâncias de sua morte.