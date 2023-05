Policiais encontram mala e mochila com drogas avaliadas em R$ 330 mil

A Polícia Civil do Amazonas apreendeu 18 quilos de basta base de cocaína e 10 quilos de maconha dentro de uma mochila e mala que estavam escondidas por um adolescente de 17 anos. A apreensão ocorreu em Jutaí, a 751 km da capital, Manaus. Segundo a equipe, os materias ilícitos, avaliados em R$330 mil reais, foram localizados em uma casa alugada pelo jovem.

A busca começou após as autoridades terem sido informadas sobre a existência de drogas que seriam enviadas a Tefé, município próximo de Manaus. Ao localizarem a casa onde o jovem morava, a equipe policial encontrou os 18 quilos de drogas dentro dos objetos de viagem.

"Os materiais ilícitos em uma casa alugada, sob a responsabilidade de um adolescente de 17 anos, que não foi encontrado durante a busca no local. Adentramos na residência mediante a autorização da proprietária, onde foram encontradas uma mala e uma mochila, com 18 quilos de pasta base de cocaína e 10 quilos de, supostamente, maconha tipo skunk", informou o investigador do caso.

Após a apreensão, o material foi levado pelos policiais à delegacia, onde também estava a proprietária da casa, conduzida ao local para a realização dos procedimentos legais.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)