Pastor diz que Jesus Cristo defenderia a legalização da maconha; entenda

O pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo Psol-RJ, afirmou que Jesus Cristo defenderia a legalização da maconha. A liderança evangélica da Igreja Batista do Caminho explicou a fala, dizendo que a criminalização das drogas é uma “máquina genocida” com consequências sobretudo para a população mais pobre.

“Sendo a política proibicionista essa máquina de hipocrisia, criminalização da pobreza, seletividade penal, encarceramento em massa do povo negro e pobre, sendo essa máquina genocida, então vejo Cristo ao lado do povo, dizendo: ‘calma aí, para essa máquina de morte e deixe que as pessoas vivam com mais consciência, liberdade e tranquilidade’”, diz.

O trecho faz parte do documentário “O Outro Mundo de Sofia”, que será lançado no dia 8 de maio no canal GNT. O longa conta a história da primeira família brasileira que conseguiu autorização para o cultivo de cannabis para fins medicinais. Dirigido por Rapha Erichsen, o filme acompanha a batalha da mãe de Sofia Langenbach, uma menina de 13 anos que tem uma síndrome rara, para manter a ampliar o cultivo da planta para o tratamento de sua filha.

“O outro mundo de Sofia” centraliza a narrativa no debate da descriminalização da cannabis, na importância de estudos científicos sobre as propriedades curativas da planta e a desconstrução de diversos argumentos proibicionistas.