Ministro das Cidades destaca legado de obras para Belém além da COP 30

Nesta sexta-feira (14/2), o ministro das Cidades, Jader Filho, concedeu entrevista ao jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, durante sua agenda no Pará, detalhando as entregas do programa Minha Casa Minha Vida e os investimentos estruturais que estão sendo realizados em Belém, especialmente em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano na capital paraense.

Jader Filho participou, na quinta-feira (13/2) da entrega de 1.008 unidades habitacionais do condomínio Viver Outeiro, na capital paraense. O empreendimento, que ficou paralisado por anos, recebeu investimentos de R$ 33 milhões do governo federal para ser concluído.

O ministro destacou que outras obras habitacionais, anteriormente interrompidas, serão entregues ainda neste ano, como os residenciais Viver Pratinha, Viver Mosqueiro (em Belém), Pouso do Aracanga (Ananindeua), Moaçara (Santarém) e Chico Nahina (Abaetetuba). Além disso, mais de 28 mil novas unidades habitacionais estão sendo construídas no estado, incluindo 2.800 apenas em Belém.

Jader Filho também anunciou o início das primeiras unidades do Minha Casa Minha Vida Rural, com 900 moradias destinadas a municípios como São Caetano de Odivelas, Curralinho e São João do Araguaia. O cadastramento para acesso ao programa é realizado pelas prefeituras municipais, conforme ressaltou o ministro.

“O governo federal entrega as casas, mas o cadastro e o acompanhamento das famílias são feitos pelas prefeituras. O programa é voltado para quem ganha até R$ 2.800, dentro da Faixa 1. Já para a Faixa 2, com rendimentos entre R$ 2.800 e R$ 4.700, há subsídios que podem chegar a R$ 55 mil”, explicou.

Infraestrutura para a COP 30 e mobilidade urbana

Durante a agenda desta sexta-feira, Jader Filho acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visitas às obras preparatórias para a COP 30, que ocorrerá em Belém em 2025. Entre os projetos em andamento, estão o Parque da Cidade, o Porto Futuro 2, as obras de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso e a Estação de Tratamento de Esgoto do Una, que beneficiará a região central da cidade.

Na área de mobilidade urbana, o ministro destacou o financiamento de 256 novos ônibus pelo Ministério das Cidades para a Região Metropolitana de Belém (RMB). Os veículos, equipados com ar-condicionado e Wi-Fi, atenderão municípios como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Isabel.

Jader Filho rebateu críticas de que as obras seriam apenas para o evento climático e garantiu que os investimentos deixarão um legado permanente para a cidade. “Essas obras não são para a COP, são para Belém. Depois do evento, quem vai estar morando aqui vai ter uma cidade transformada. São mais de R$ 6 bilhões em investimentos na capital”, afirmou.

Lula no Pará

O presidente Lula também visitará Parauapebas, no sudeste do Pará, para acompanhar os novos investimentos da Vale, estimados em R$ 70 bilhões. Segundo Jader Filho, o petista está “com todo o gás” após sua recuperação de saúde. Confira a agenda do presidente no Pará!

Com bom humor, o ministro contou um episódio da visita presidencial. Questionado sobre como manter a energia de Lula para a intensa agenda, brincou: “Se o gás baixar, dá uma sopa de turu para ele!”, referindo-se ao prato típico amazônico. Ele revelou ainda que, na noite anterior, o presidente experimentou um filhote preparado pelo chef Saulo Jennings e ficou encantado com a culinária paraense.