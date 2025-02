Jader Filho anuncia seleção para 100 mil novas moradias no Minha Casa, Minha Vida

O governo federal anunciou a abertura de uma nova seleção no programa Minha Casa, Minha Vida, contemplando 100 mil unidades habitacionais. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (12/2) pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Segundo ele, os detalhes da seleção serão apresentados às 14h de hoje, durante um encontro em Brasília com prefeitos que participam do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, juntamente com representantes de outros ministérios.

Jader Filho convidou prefeitos e prefeitas a participarem da reunião, destacando que nela serão compartilhadas todas as informações sobre o novo processo seletivo. Ele explicou que parte das unidades será financiada pelo Orçamento Geral da União, enquanto as demais seguirão o modelo de financiamento via FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), como ocorreu no ano anterior.

Durante o programa de rádio Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jader afirmou que o governo pretende realizar mudanças na forma como os recursos do FGTS são utilizados, buscando facilitar o acesso por parte dos municípios.

Mudanças no Processo

O ministro destacou que haverá discussões com o fundo para promover ajustes que tornem mais acessível a liberação dos recursos para os prefeitos. O objetivo é garantir investimentos em infraestrutura, como saneamento básico, mobilidade urbana e abastecimento de água, proporcionando melhor qualidade de vida à população.

Além disso, Jader informou que prefeituras com projetos mais avançados terão prioridade na seleção. Ele ressaltou a urgência da iniciativa, considerando as necessidades da população que vive de aluguel, em áreas de risco ou em situação de rua. "Vamos priorizar os projetos mais maduros, aqueles já desenvolvidos por prefeitos e empresas, para que rapidamente se tornem obras concretas", afirmou.

A nova seleção também passará por ajustes para corrigir problemas que causaram atrasos em processos anteriores. "Vamos revisar o que não funcionou bem na seleção passada e aprimorar os critérios, garantindo que tudo aconteça de forma mais ágil", completou o ministro.

Novas Seleções para Infraestrutura

Além das moradias, o governo está preparando duas novas seleções voltadas à infraestrutura: uma para contenção de encostas e outra para drenagem. Jader Filho informou ainda que haverá uma seleção específica para o abastecimento de água em áreas rurais, com foco nas regiões mais afetadas pela seca.