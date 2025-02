Benevides e Paragominas vão ter 390 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

Os municípios de Benevides, na região metropolitana de Belém, e de Paragominas, no sudeste do Pará, foram contemplados com a construção de 390 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O investimento do Ministério das Cidades será realizado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, no valor de R$ 63,9 milhões.

A iniciativa foi publicada em portaria assinada pelo ministro do Ministério das Cidades, Jader Filho, na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (31). O total de R$ 63,9 milhões será distribuído entre três conjuntos habitacionais: Residencial Caminho das Flores I, em Benevides, com 150 moradias; e Yakov 2 e Yakov 4, em Paragominas, com 144 e 96 moradias, respectivamente.

Segundo o Ministério, cerca de 1.560 pessoas vão materializar o sonho da casa própria com a medida. Em portaria publicada no DOU, a de nº 725, de 15 junho de 2023, está estabelecido que todas as casas e apartamentos a serem construídos estarão localizados em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, com acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo.

O programa também garante que as casas térreas devem ter no mínimo 40,00 m² e os apartamentos / casas sobrepostas 41,50 m² (área útil com varanda), sendo 40m² de área principal do apartamento.

Ao todo, a portaria de junho de 2023, prevê a construção de 1.924 novas unidades habitacionais em 11 municípios, de sete estados. O investimento total é de R$ 282,6 milhões.