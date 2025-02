Pará alcançou mais de 25 mil contratações de unidades do Minha Casa, Minha Vida em 2024

Até o fim de dezembro do último ano, o Pará alcançou 25,342 contratações de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. O programa foi retomado pelo Governo Federal em 2023 e superou em 25% a meta de um milhão de contratos, estipulada para o fim do ano passado. Em todo o estado, cerca de 110 dos 144 municípios paraenses foram contemplados.

Liderando com o maior número de contratos, o município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, registrou 3.668. Seguido de cidades como Castanhal (2.816), Belém (2.285), Marabá (1.822) e Santarém (982). A maior parte das contratações foi realizada na modalidade FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), uma operação de financiamento do programa, destinada a famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal bruta de até R$ 8 mil. Esta modalidade registrou, até o final do ano passado, 9.890 contratações no estado.

O programa foi responsável por mais da metade, cerca de 53%, dos lançamentos do setor imobiliário no país, no último trimestre de 2024. “Nós avançamos muito no programa que, além de realizar o sonho da casa própria, gera emprego, renda e desenvolve o país”, disse o ministro das Cidades, Jader Filho.

Novidades

Uma inovação que o MCMV trouxe para a população após o retorno do programa foi a isenção de prestações para os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Também se destaca o uso dos depósitos futuros do FGTS como garantia para a casa própria, além da mudança dos projetos que tiveram varandas, bibliotecas e equipamentos esportivos incorporados nos conjuntos habitacionais. A escolha dos locais também passa a considerar a proximidade de escolas, unidades de saúde e conexão com o sistema de mobilidade.