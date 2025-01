Minha Casa, Minha Vida Entidades: Pará será contemplado com 150 novas moradias

O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 1.452 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, beneficiando aproximadamente 5.800 pessoas em 19 municípios de 12 estados. No Pará, serão construídas 150 novas moradias.

A modalidade Entidades do programa visa conceder financiamento subsidiado por meio de organizações privadas sem fins lucrativos para a produção de novas habitações.

A Portaria MCid Nº 80, que oficializa as contratações, foi publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União.

Todas as regiões do Brasil foram contempladas pelas novas contratações do programa. Na região Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul receberá 209 novas moradias, enquanto Goiás contará com 150. No Norte, o Pará terá 150 residências construídas e o Tocantins, 50.

No Nordeste, o Maranhão se destacará com a construção de 350 novas casas, seguido pela Bahia com 102, Alagoas e Pernambuco com 100 cada, além de 50 no Ceará e 50 no Piauí.

As regiões Sudeste e Sul também foram contempladas, com 50 unidades habitacionais destinadas a São Paulo e 91 ao Rio Grande do Sul.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)