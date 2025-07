Portal reúne mais de 430 vagas de emprego na Região Metropolitana de Belém; confira

AÇAÍ EM MEIO A GUERRA TARIFÁRIA

Tarifa de Trump ameaça exportações de açaí do Pará para os EUA, segundo setor paraense

Com alíquota de 50% a partir de agosto, produtores temem queda nas vendas, impacto na renda local e encarecimento do fruto no mercado interno; Estados Unidos são os maiores compradores do açaí paraense, com uma participação de 75,4% nas exportações da fruta no estado.