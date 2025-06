Ciclus Amazônia abre 300 vagas de emprego para reforçar operações no Círio 2025 e na COP 30 em Belém

A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão integrada de resíduos sólidos urbanos em Belém, está com mais de 300 vagas de emprego abertas na capital paraense. As contratações visam reforçar as operações durante dois grandes eventos que ocorrerão na cidade: o Círio de Nazaré de 2025 e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Operador de Roçadeira, ambas em regime celetista. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e escolaridade a partir do Ensino Fundamental (cursando, incompleto ou completo). Experiência em limpeza urbana ou no manuseio de roçadeiras será considerada um diferencial.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de julho e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Para a vaga de Auxiliar de Serviços Gerais, o acesso é pelo link: vaga auxiliar. Já os interessados na função de Operador de Roçadeira devem se inscrever em: vaga de operador.

As admissões estão previstas para ocorrer ao longo de julho de 2025, com foco em candidatos residentes na Região Metropolitana de Belém, especialmente nos municípios de Belém e Ananindeua.

Entre os benefícios oferecidos estão salário compatível com o mercado, vale-alimentação, plano de saúde, vale-transporte, além de vantagens como clube de descontos, apoio psicológico e jurídico 24h, licenças maternidade e paternidade estendidas, kit nascimento, auxílio para aquisição de material escolar, acesso à Universidade Corporativa e ao programa Totalpass, voltado à promoção de saúde e bem-estar.

Funções e atribuições

O cargo de Operador de Roçadeira envolve atividades como corte de grama e mato com equipamentos a combustão ou elétricos, verificação de funcionamento dos aparelhos e uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Já o Auxiliar de Serviços Gerais será responsável pela limpeza de vias públicas, manejo de áreas verdes e conservação de bueiros e galerias pluviais, com foco no cumprimento de normas ambientais e de segurança.

O processo seletivo será dividido em três etapas: cadastro inicial, envio de informações complementares e fase final de contratação.

Segundo o diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental, Bruno Muehlbauer, as contratações fazem parte de um movimento de fortalecimento da operação na capital. “As oportunidades que estamos oferecendo são mais do que vagas de emprego: são portas de entrada para pessoas que queiram contribuir com um serviço essencial à população e ao meio ambiente”, afirmou.

Sobre a Ciclus Amazônia

A Ciclus Amazônia integra a Ciclus Ambiental, empresa do Grupo Simpar, e é responsável pela gestão de resíduos sólidos urbanos em Belém. Entre as atividades desenvolvidas estão a coleta, varrição, destinação de resíduos, implantação de ecopontos e locais de entrega voluntária, recuperação do antigo lixão do Aurá, inserção sustentável de catadores e construção de uma nova Central de Tratamento e Valorização Ambiental de Resíduos (CTR).

A concessão terá duração de 30 anos e prevê investimentos de R$ 900 milhões. Atualmente, cerca de 2.300 colaboradores atuam nos serviços, com o apoio de 250 equipamentos disponibilizados desde o início do contrato.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia