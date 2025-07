Em 2025, Caixa deve pagar R$12,9 bilhões de lucro ao FGTS a trabalhadores; confira quem tem direito

Cerca de R$12,9 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devem ser distribuídos pela Caixa Econômica Federal, com estimativa de alcançar mais de 130 milhões de trabalhadores. O valor deve ser confirmado em reunião do Conselho Curador do FGTS nesta quinta-feira (24).

O número é correspondente a 95% do resultado obtido pelo fundo em 2024, que foi de R$ 13,6 bilhões. O benefício chegará a trabalhadores de 235 milhões e contas que tinham saldo na conta no dia 31 de dezembro do ano passado.

Com a distribuição, a rentabilidade do FGTS deve ficar acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4,83% em 2024, cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que em junho do ano passado, determinou que a remuneração das contas no fundo deve ser de 3% ao ano, somando Taxa Referencial e lucros do FGTS, garantindo aos trabalhadores ao menos a inflação medida pelo IPCA. Quando a distribuição não cobrir a inflação, o conselho deverá determinar uma forma de compensação.

Nos últimos anos, as propostas da Caixa para a distribuição do lucro, que é gestora do fundo, têm sido aprovadas de forma unânime. Em 2024, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões, que representou 65% do lucro total obtido em 2023, de R$ 23,4 bilhões. O valor em real foi o maior já pago desde 2017. O maior percentual já distribuído foi de 99%, nos anos de 2022 e 2023.

Por lei, o pagamento do lucro deve ser feito até 31 de agosto, mas a Caixa deverá fazer os pagamentos ainda em julho, começando os depósitos após a decisão do conselho curador. Para saber se recebeu o lucro, o trabalhador deve conferir o extrato do FGTS. A informação aparecerá como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (área que informará o ano a que se refere o pagamento)".

O dinheiro é sacado somente em situações específicas e definidas por lei, como compra da casa própria, aposentadoria, doença grave e demissão sem justa causa. Têm direito ao lucro do FGTS todos os trabalhadores com carteira assinada ou que tiveram carteira assinada em algum momento da vida profissional e, no dia 31 de dezembro de 2024, tinham saldo na conta.