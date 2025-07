Região Metropolitana de Belém pode ganhar novo aeroporto; entenda

Durante cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (22), em Belém, o Ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou mais de R$ 86 milhões em investimentos para o fortalecimento do setor no Pará. Além de recursos destinados a obras de infraestrutura e apoio a eventos culturais, o ministro Celso Sabino destacou melhorias em aeroportos da região Norte e revelou que a Região Metropolitana de Belém poderá receber um novo aeroporto voltado à aviação executiva. O evento, que integra o projeto Turismo em Ação: Edição Pará, foi realizado no Espaço do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), no bairro do Marco, e também contou com a presença de autoridades, gestores municipais e representantes do setor.

Do total anunciado, R$ 72,7 milhões serão destinados a obras de infraestrutura turística em diversas cidades paraenses. Os recursos visam ampliar a capacidade do estado de receber visitantes com mais qualidade, conforto e segurança. Outros R$ 13,3 milhões vão apoiar a realização de eventos culturais, religiosos e agropecuários em mais de 20 municípios, contribuindo para o fortalecimento da cultura e identidade regional e movimentação da economia local.

As ações apresentadas fazem parte da estratégia do Governo Federal de promover o desenvolvimento regional por meio do turismo sustentável na região Norte, com foco na valorização dos destinos amazônicos. “Eu posso afirmar que nunca os brasileiros e os estrangeiros estiveram com os olhos tão voltados para a região Norte do Brasil como estão agora nesse momento. E é só o começo", afirmou Sabino. Segundo o ministro paraense, o Brasil vive um novo momento no setor turístico, com expectativa de encerrar 2025 com mais de 10 milhões de turistas estrangeiros.

Expansão da malha aérea e novo aeroporto na Grande Belém

Entre os investimentos anunciados pelo ministro para o setor turístico, destacam-se as melhorias na infraestrutura dos aeroportos de Belém, Santarém, Marabá e Itaituba. Uma das principais novidades é a previsão de construção de um novo aeroporto na Região Metropolitana de Belém, com foco na aviação executiva e na atração de companhias aéreas interessadas em expandir suas rotas na região.

VEJA MAIS



O Ministério também negocia com uma companhia aérea do Caribe para estabelecer um voo direto com escala em Belém, com o objetivo de impulsionar o turismo internacional na região.

Campanhas para promover a cultura paraense e o turismo inclusivo

Durante o evento, Sabino também anunciou a assinatura de contratos para a execução de obras no Pará e a liberação de recursos voltados à saúde e a outras áreas, por meio de articulação parlamentar e apoio de diferentes ministérios. Ele reforçou ainda o lançamento de duas campanhas nacionais: uma para promover o turismo na Amazônia, com previsão de lançamento em agosto, e outra com foco na cultura paraense, intitulada “Belém, a capital mundial do brega”, que será veiculada em todo o Brasil.

Na cerimônia, também foi assinada a Portaria MTur nº 19, de 10 de julho de 2025, que altera as normas do Novo Fungetur (Fundo Geral de Turismo). A medida estabelece que todas as operações de financiamento com recursos do fundo estejam em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), reforçando o compromisso do governo com um turismo mais acessível e inclusivo.

Municípios paraenses recebem recursos para obras e eventos

Diversas cidades paraenses foram contempladas com recursos do Ministério do Turismo. Em Bragança, o município vai receber um investimento de R$ 2 milhões para fortalecer a infraestrutura turística. A vice-prefeita Marcele Castanho destacou a importância da iniciativa, especialmente por Bragança já estar classificada na categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro. Segundo ela, o recurso é resultado de uma emenda de bancada e ainda será detalhado quanto ao uso específico, mas deverá ser aplicado na aquisição de equipamentos e no reforço da estrutura para atender melhor os visitantes.

Já em Castanhal, o prefeito Hélio Leite anunciou a aplicação de R$ 10 milhões na construção do Parque Nacional Cláudio Viana, uma área de 17 hectares no centro da cidade. O espaço vai contar com trilhas, tirolesas, viveiros, áreas para palestras e atividades de educação ambiental voltadas principalmente a crianças e jovens. "Nós vamos aplicar esse recurso com muito amor, com muita força, para que possamos mostrar para as novas gerações a importância de preservar a natureza", afirmou o prefeito. Além disso, parte do investimento também deve ser destinada ao fortalecimento do turismo de eventos, como a tradicional feira agropecuária, que já ocorre há mais de três décadas no município.