Soure e Salvaterra ganham destaque no turismo marajoara, com praias, igarapés e culinária exótica

Neste verão, as cidades de Soure e Salvaterra têm chamado atenção no cenário turístico do arquipélago do Marajó. São regiões vizinhas que dividem as águas caudalosas do rio Paracauari. A boa infraestrutura hoteleira, o transporte rápido e seguro, as belezas das praias, rios e igarapés, além da culinária exótica e variada são atrativos que encantam turistas e visitantes, principalmente no mês de julho.

Tanto Soure quanto Salvaterra, praticam o turismo receptivo com passeios em fazendas de búfalos, trilhas para caminhadas e ciclismo, praias de águas límpidas, manguezais majestosos e experiências gastronômicas que vão do caldo de turu, passando pelo frito do vaqueiro, a sopa de caranguejo e o especial filé de búfalo gratinado com queijo marajoara derretido sobre a carne. São diferenciais que além de atraírem turistas, garantem mais de dois mil leitos entre hóteis e pousadas, em ambas as cidades, com diárias que variam entre 120 e 350 reais para casal.

Soure é destaque para turistas que desejam conhecer a cultura marajoara (Foto: Agência Pará)

A travessia é feita por meio de ferry boats da empresa Henvil, com saída do distrito de Icoaraci até o porto do rio Camará, para os visitantes motorizados. A viagem dura cerca de duas horas e meia a depender da maré.

Para um transporte mais rápido, as empresas Banav e Master Motors contam com lanchas que são bastante confortáveis em níveis de acomodação do passageiro. Os veículos saem do terminal hidroviário da avenida Marechal Hermes, em Belém. O percurso dura em torno de duas horas e todas as passagens são comercializadas via internet.

Montaria em búfalos (Foto: Agência Pará)

Em Salvaterra, alguns dos hotéis que se sobressaem na qualidade da hospedagem são o Hotel Umuarama e as pousadas do Boto e dos Guarás, que são cercadas de áreas verdes, valorizando o contato com o ambiente amazônico. Na mesma região, a fazenda São Jerônimo oferece uma imersão profunda à cultura marajoara através do contato direto com os búfalos, desde a ordenha até a montaria. Já as fazendas Mironga, garantem um atrativo para o paladar com o queijo artesanal do Marajó. As praias são as mais agradáveis, como a de Joanes, onde são servidos pratos de peixes frescos e camarão regional

Em Soure, as opções de hospedagem que se destacam são os Hotéis do Francês e do Marajó, o Suite, o Casarão da Amazônia e a Pousada Marajoara. As praias do Farol Velho, Céu e Caju Una, representam uma parte importante da beleza amazônica marajoara e são praticamente intocadas.

Com informações de Pedro Medina.