Belém lidera ranking de destinos com maior número de buscas por passagens, aponta levantamento

Belém do Pará desponta como um dos principais destaques do turismo nacional em 2024. A capital paraense lidera o ranking dos destinos que mais cresceram em número de buscas por passagens aéreas realizadas por viajantes brasileiros, segundo levantamento da agência de viagens Booking.com. Os dados foram divulgados na 6ª edição da revista eletrônica Tendências do Turismo, uma publicação do Ministério do Turismo em parceria com a Embratur.

A pesquisa considerou o volume de buscas feitas por turistas domésticos na plataforma da Booking.com, uma das maiores agências de viagens online do mundo, com sede nos Países Baixos. Belém aparece na 1ª posição entre os dez destinos com maior crescimento de interesse em 2024, superando capitais tradicionais como Belo Horizonte (2º), Recife (3º), São Paulo (5º) e Salvador (6º).

Ranking dos destinos que mais cresceram em 2024:

Belém (PA) Belo Horizonte (MG) Recife (PE) Paris (França) São Paulo (SP) Salvador (BA) Brasília (DF) Curitiba (PR) Buenos Aires (Argentina) Rio de Janeiro (RJ)

A capital paraense também aparece em destaque em outro levantamento, desta vez da Decolar, agência online do grupo argentino Despegar, que é a terceira maior distribuidora de turismo do Brasil em volume de vendas.

De acordo com a empresa, a busca por passagens aéreas nacionais cresceu 17% em 2024 em comparação com 2023, e Belém figura na 8ª colocação entre os 20 destinos brasileiros mais buscados por viajantes nacionais.

Ranking dos destinos nacionais mais buscados em 2024:

São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Recife (PE) Salvador (BA) Fortaleza (CE) Curitiba (PR) Florianópolis (SC) Belém (PA) Porto Alegre (RS) Maceió (AL) Navegantes - SC Vitória ES - Porto Seguro - BA João Pessoa - PB São Luís - MA Natal RN - Aracaju - SE Teresina - PI Campo Grande - MS Juazeiro do Norte - CE

Além da alta procura por turistas brasileiros, Belém também aparece entre os 20 destinos brasileiros mais buscados por viajantes internacionais na plataforma da Decolar, ocupando a 14ª posição. O grupo Despegar observou um aumento de 21% nas buscas por viagens ao Brasil feitas por turistas estrangeiros em relação ao ano anterior.

Ranking dos destinos brasileiros mais buscados por estrangeiros em 2024:

São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Belo Horizonte (MG) Florianópolis (SC) Curitiba (PR) Brasília (DF) Salvador (BA) Goiânia (GO) Recife (PE) Vitória (ES) Fortaleza (CE) Manaus (AM) Cuiabá (MT) Belém (PA) Navegantes (SC) Natal (RN) Maceió (AL) Uberlândia (MG) São Luís (MA) Campo Grande (MS)

O bom desempenho de Belém nesses levantamentos reflete o crescente interesse de turistas pelos atrativos naturais, culturais e gastronômicos da região amazônica. Recentementem, o Ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou R$ 73,1 milhões de investimentos destinados a fortalecer o setor turístico do Pará, incluindo R$ R$ 8,6 milhões para Belém, com foco na preparação da capital para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro.

Durante o evento "Turismo em Ação – Edição Pará", realizado no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), foram divulgadas ações estratégicas que envolvem melhorias em infraestrutura, sinalização turística e apoio a grandes eventos culturais.