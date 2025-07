Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Mangueirão em Belém

O Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença (Mangueirão) é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Mangueirão, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, esporte e grandes eventos culturais. No local, é possível encontrar um moderno estádio com capacidade para mais de 50 mil pessoas, áreas para prática de atletismo, além de eventos esportivos e shows musicais que movimentam a cidade.

Onde fica o Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)?

O Mangueirão está situado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Mangueirão, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos, além de fácil acesso por vias principais e transporte público.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão partidas de futebol de times locais e nacionais, competições de atletismo, shows, e eventos culturais e religiosos de grande porte. É um espaço bastante visitado por famílias, torcedores, amantes de esportes e turistas, principalmente em dias de jogos ou eventos especiais.

Como chegar de ônibus ao Mangueirão

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Mangueirão. Abaixo, listamos algumas das principais:

[305] UFPA - Icoaraci

[321] UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)

[639] Pratinha - Castanheira (Via Tapanã)

[642] Benguí/Marex - Centro

[663] Benguí - Felipe Patroni

[664] Benguí - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[666] Canarinho - Pres. Vargas

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[669] Cordeiro De Farias - Castanheira (Via Yamada)

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[785] Tenoné - Ver-O-Peso (Entroncamento) 6ª Linha / Alacid Nunes

[795] Cabanagem - Pres. Vargas

[869] Tapanã - Pres. Vargas

[889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

[906] Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário)

Paradas de ônibus perto do Mangueirão

São Bento Com Maj. Miguel | Sentido Leste, 2 min a pé

Centenário Com Canal, 2 min a pé

Centenário Com Benfica | Sentido Sul, 6 min a pé

Arena Guilherme Paraense, 7 min a pé

Terminal Mangueirão (Integração), 13 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

