Pórtico de Mosqueiro é revitalizado e entregue com reforço na segurança e obras de infraestrutura

O Pórtico de Mosqueiro, um dos principais símbolos da ilha, foi entregue revitalizado na manhã desta terça-feira (22), após passar por uma obra emergencial realizada pela Prefeitura de Belém. A estrutura, que estava interditada desde janeiro por risco de colapso, recebeu reforço estrutural completo e agora conta com um posto permanente da Guarda Municipal. A ilha também recebeu asfalto, além de investimentos em saúde, com a assinatura da Ordem de Serviço para reformas em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Inaugurado em 2005, o Pórtico não passava por manutenção desde 2014 e apresentava sinais avançados de deterioração. “Nós o requalificamos por inteiro, quase construímos de novo. É muito orgulho poder entregar esta obra. Assim como tantas outras que temos entregado ao longo desses sete meses de mandato”, destacou o prefeito de Belém, Igor Normando.

A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), com projeto da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem). Entre os serviços, estão a recuperação de pilares, cobertura, banheiros anexos, instalações elétricas e hidráulicas, além da instalação de nova identidade visual e abrigo para os vigilantes.

“A entrega do Pórtico é uma obra essencial para a preservação do patrimônio público, com impacto direto na segurança de pedestres e motoristas. Assim que a Prefeitura de Belém soube do risco de desabamento da estrutura do Pórtico, entrou em ação para reparar a deterioração e entregar este, que é um dos cartões-postais da nossa querida Mosqueiro”, disse o secretário de Obras, Arnaldo Dopazo.

A requalificação do espaço foi celebrada pelos trabalhadores locais e comerciantes. “Já ouvi muitos turistas comentando, aqui na minha barraca, que o novo Pórtico ficou muito bonito. Agradeço à Prefeitura por ter dado uma cara nova a esse símbolo tão importante da nossa Ilha”, destacou a tapioqueira Elaine Cristina, 40 anos.

“Agora, quem chega a Mosqueiro tem uma visão da importância do nosso distrito e se sente acolhido com esse novo Pórtico”, completou a vendedora de farinha Socorro Duarte, 62 anos, do Mercado Municipal.

Investimentos em infraestrutura e mobilidade

A agenda do prefeito em Mosqueiro também incluiu visitas ao Mercado Municipal, à Tapiocaria da Vila e à Comunidade Jardim Rosário, no bairro Aeroporto, onde ocorrem obras de pavimentação em parceria com o Governo do Estado. Do total de 12 vias previstas, 10 já foram totalmente asfaltadas, somando 6,38 km de extensão. As intervenções fazem parte do programa Asfalto COP 30, voltado à melhoria da mobilidade urbana e ao legado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém.

“Hoje, pude conferir o trabalho que está sendo feito em Mosqueiro dentro dos investimentos da COP 30 e são ruas com drenagem, pavimentação, sinalização, calçada. Portanto, um pacote completo de valorização e urbanização da Ilha de Mosqueiro. Em novembro desse ano, gente do mundo todo vai poder conhecer esse lugar lindo que é Mosqueiro, com uma culinária maravilhosa, um povo acolhedor, que está recebendo serviços que melhoram o dia a dia de quem mora aqui”, disse a vice-governadora Hana Ghassan.

O reconhecimento popular também veio de quem acompanha de perto as transformações do distrito. “Está fazendo uma boa gestão”, declarou Manoelita Ferreira, 85 anos, permissionária mais antiga do Mercado Municipal, onde vende frutas desde os 10 anos de idade.

Reformas nas Unidades Básicas de Saúde

Durante a visita, o prefeito também assinou ordens de serviço para reformas em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas nas comunidades de Carananduba e Baía do Sol. As obras integram o programa Requalifica UBS, em parceria com o Governo Federal, e são coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A UBS de Carananduba, que atende cerca de 2 mil moradores por mês, já tem 30% da obra executada, com investimento de R$ 732.534,62. As melhorias incluem modernização da estrutura elétrica e hidráulica, consultórios, recepção, farmácia, além de adequações para acessibilidade.

“Estamos avançando em uma saúde pública mais acolhedora e resolutiva. As reformas trazem mais dignidade tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Rômulo Nina.

Já a UBS da Baía do Sol está com cerca de 25% da obra concluída. A unidade atende mil pessoas mensalmente e também está passando por requalificação completa, com investimento de R$ 589.779,53.

“É uma satisfação testemunhar essa valorização da Prefeitura de Belém, com a nossa querida ilha de Mosqueiro. São ordens de serviço para duas Unidades Básicas de Saúde, que mostram a preocupação da gestão municipal com a querida população do distrito, mas que vai beneficiar também turistas, já que aqui é um dos nossos principais pontos turísticos da cidade”, disse Hana Ghassan.

O prefeito Igor Normando também destacou as melhorias em andamento no Hospital Geral de Mosqueiro (HGM). “É um trabalho que não para na rede municipal de saúde, e Mosqueiro está incluída nesse processo de ampliação dos serviços, que envolve as UBSs e o Hospital Geral”, concluiu.