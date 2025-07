Pará lidera movimentação portuária no Norte com 3 milhões de toneladas em maio

O Pará foi destaque na movimentação portuária da Região Norte em maio de 2025. Juntos, os portos do estado responderam por mais de 3 milhões de toneladas das 3,74 milhões transportadas na região, de acordo com dados do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O crescimento foi impulsionado principalmente pelo porto de Vila do Conde, que sozinho movimentou 1,8 milhão de toneladas e liderou o ranking regional.

Grande parte do volume registrado no Norte – 3,2 milhões de toneladas – correspondeu ao transporte de granéis sólidos. A soja foi o produto que mais cresceu, dobrando de 817 mil para 1,6 milhão de toneladas em relação a maio do ano passado. Em seguida aparecem os fertilizantes, que subiram de 383 mil para 486 mil toneladas, e a bauxita, que passou de 299 mil para 348 mil toneladas.

“Essa movimentação demonstra o enorme potencial logístico da região Norte para o Brasil”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“Estamos intensificando os investimentos públicos e privados nos estados da Região, com foco em modais estratégicos que ampliem a competitividade do transporte nacional, gerem empregos, renda para a população local e garantam preços mais acessíveis para o consumidor”, acrescentou.

Santarém aparece em segundo lugar

Depois de Vila do Conde, o porto de Santarém foi o segundo com maior volume, movimentando 1,2 milhão de toneladas. Em seguida vêm Santana (AP), com 364 mil toneladas; Porto Velho (RO), com 207 mil; e Belém (PA), com 120 mil toneladas.

Para expandir a infraestrutura e dar continuidade à modernização do setor, o Ministério de Portos e Aeroportos deve realizar ainda neste semestre uma nova rodada de leilões portuários. A expectativa é atrair R$ 1,03 bilhão em investimentos privados, incluindo o terminal VCD29, em Vila do Conde (PA).