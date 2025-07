3º lote da restituição do IRPF 2025 contempla 75.114 contribuinte do Pará com R$ 268,4 milhões

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. No Pará, 175.114 contribuintes terão direito à restituição, somando R$ 268,4 milhões em créditos.

Em todo o país, o crédito bancário será realizado no dia 31 de julho para 7.219.048 contribuintes, totalizando R$ 10 bilhões. Desse valor, R$ 557,7 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo 15.988 idosos acima de 80 anos; 83.575 entre 60 e 79 anos; 11.298 pessoas com deficiência física, mental ou doença grave; e 35.315 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 6,3 milhões de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas optaram por preencher a declaração pré-preenchida e/ou indicar recebimento via Pix, também foram contemplados. Além deles, 755.978 restituições foram destinadas a contribuintes não prioritários.

Na 2ª Região Fiscal, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 366.468 contribuintes receberão um total de R$ 544,5 milhões. No Pará, o valor de R$ 268,4 milhões será distribuído entre três delegacias da Receita Federal. A unidade de Belém atende o maior volume: 102.331 contribuintes receberão R$ 169 milhões. Em Marabá, serão 49.249 restituições no valor de R$ 69,3 milhões. Já em Santarém, 23.534 contribuintes receberão R$ 30 milhões.

Como consultar e reagendar a restituição

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), acessando a seção "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, "Consultar a Restituição". A plataforma permite uma consulta simplificada ou detalhada, por meio do extrato de processamento no portal e-CAC. Caso identifique pendências, o contribuinte pode retificar a declaração.

Também é possível consultar a liberação das restituições e a situação do CPF por meio do aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

A restituição é depositada exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados bancários ou problema na conta, o crédito é bloqueado por medida de segurança. Nesses casos, é possível reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil, dentro do prazo de até um ano. O procedimento pode ser feito pelo site www.bb.com.br/irpf, ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos). Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Caso o valor não seja resgatado em até um ano, o contribuinte deve solicitar a restituição por meio do e-CAC, acessando "Declarações e Demonstrativos" > "Meu Imposto de Renda" > "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia