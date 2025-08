Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

Para homenagear os 50 anos do Banco Central do Brasil, foi lançada uma moeda comemorativa de R$ 1 em 2015, toda produzida em aço inoxidável e revestida de bronze. Em seu design, ela apresenta de um lado uma imagem do edifício-sede do Banco Central em Brasília e do outro a forma tradicional das moedas de R$ 1. Mas quando será que essas moedas produzidas há 10 anos estão custando hoje?

A resposta depende de múltiplos fatores! A variar do estado de conservação, por exemplo, algumas unidades podem até ser vendidas por valores bem acima do proposto no mercado de colecionadores. De acordo com especialistas do mundo numismático, essas moedas podem valer preços mais altos se estiverem em conservação impecável ou mesmo tiver erros de cunhagem.

Logo, se a moeda de 50 anos do Banco Central do Brasil tiver o reverso invertido, o que acontece quando a unidade é cunhada de forma errada, pode valer até R$ 800. Agora, se ela estiver sem arranhões e em perfeito estado de conservação, elas podem ser vendidas por preços entre R$10 e R$ 12 para os colecionadores.

Quais são as características da moeda?

Material: aço inoxidável (núcleo) e aço carbono revestido de bronze (anel)

aço inoxidável (núcleo) e aço carbono revestido de bronze (anel) Peso: 7g

7g Diâmetro: 27 mm

27 mm Borda: serrilhada intermitente

serrilhada intermitente Tiragem: 50 milhões de unidades.

Moeda em homenagem aos 60 anos

O Banco Central do Brasil lançou nesta sexta-feira (25) a moeda em comemoração aos 60 anos de fundação da instituição, que começou a circular hoje por todo o país. No total, foram produzidas mais de 23 milhões de unidades que possuem as inscrições “Banco Central do Brasil” e os anos “1965-2025”.

