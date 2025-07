INSS: Correios do Pará já somam mais de 87 mil atendimentos para ressarcimento de descontos ilegais

As 146 agências dos Correios habilitadas no Pará já realizaram mais de 87 mil atendimentos para análise de eventuais descontos não autorizados em pensões e aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com possibilidade de acordo para ressarcimento dos valores. A devolução do recurso foi proposta pelo governo federal a partir de acordo firmado com o Supremo Tribunal Federal (STF). As unidades dos Correios com maior volume de atendimentos no estado são a Central de Belém, Icoaraci e Abaetetuba.

Em todo o Brasil, a iniciativa já resultou em mais de 2,5 milhões de atendimentos nas agências dos Correios, que atuam em parceria com o INSS desde maio. Apenas no Pará, mais de 35 mil beneficiários aderiram formalmente ao acordo, segundo o balanço enviada na última sexta-feira (25.7) pelo próprio Instituto, número que representa um salto de 15 mil adesões em uma semana.

O prazo para adesão termina em 14 de novembro, e o ressarcimento será feito em parcela única, corrigida pela inflação, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. A medida beneficia pessoas que tiveram descontos indevidos de mensalidades associativas entre março de 2020 e março de 2025.

Para atender à alta demanda, os Correios estão ampliando a estrutura nas agências com maior fluxo. Em diversas localidades, foram implantados guichês exclusivos e senhas específicas para agilizar o atendimento aos aposentados. Na última segunda-feira (21), após o anúncio dos primeiros lotes de pagamento, foram registrados mais de 150 mil atendimentos em todo o país.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacou o trabalho das equipes de atendimento em todo o Brasil. “Estamos priorizando a atenção aos idosos. Quero agradecer a todos os empregados e empregadas que estão na linha de frente dessa ação social de apoio aos aposentados e pensionistas”, disse.

Durante visita a uma agência em Taguatinga (DF), o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, acompanhou de perto o atendimento e elogiou a capilaridade da estatal. “Os Correios têm agências em todos os municípios do país. É uma potência em termos de distribuição. Por isso, essa parceria tem sido fundamental para garantir o acesso ao ressarcimento”, afirmou.

Para aderir ao acordo, os segurados podem procurar uma das mais de 5 mil agências dos Correios espalhadas pelo país ou acessar o site e o aplicativo Meu INSS. A Central 135 também está disponível para consultas, embora não permita adesão.

Nas agências, os serviços disponíveis incluem:

Consulta sobre descontos no benefício;

Contestação de descontos não autorizados;

Confirmação de descontos autorizados;

Validação ou contestação da resposta da entidade associativa;

Adesão ao acordo de ressarcimento.

O atendimento é feito mediante apresentação de documento oficial com foto. Representantes legais ou procuradores com procuração válida também podem ser nomeados para realizar o processo.

A ação busca atender principalmente os segurados com dificuldade de acesso a canais digitais, reforçando a função social dos Correios como elo entre o governo e a população. A expectativa do Ministério da Previdência é de que o número de adesões continue crescendo nas próximas semanas.

Alerta contra golpes

O INSS reforça que nenhum servidor ou funcionário dos Correios está autorizado a realizar atendimentos domiciliares. O serviço é oferecido exclusivamente pelos canais oficiais: aplicativo Meu INSS, Central 135 e agências dos Correios.

Para mais informações, o canal oficial dos Correios no WhatsApp também está disponível: https://whatsapp.com/channel/0029VaZRxRt1CYoQxS2JD236.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia