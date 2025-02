Confira agenda do presidente Lula no Pará nesta sexta-feira (14/02)

Conforme a programação prevista na agenda do presidente Lula em Belém, na manhã desta sexta-feira (14/02), o mandatário deve visitar as obras do Parque da Cidade, espaço que sediará a programação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

Na sequência, às 11h, Lula participa da cerimônia de divulgação dos investimentos do governo federal no Estado para o evento internacional. O evento acontecerá no Mercado de São Brás, onde também ele também vai anunciar a ampliação do Microcrédito Produtivo Orientado, que deveria ter ocorrido ontem (13/02), mas foi cancelado em função da extensão de outros compromissos presidenciais.

Ainda nesta sexta, o presidente viajará para Parauapebas, no sudeste paraense, para participar do anúncio de investimentos de R$ 70 bilhões da Vale, a ser investido entre 2025 e 2030, para expansão de minério de ferro e cobre em Carajás.