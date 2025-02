Lula no Pará: presidente tem compromissos em Belém e Parauapebas

A primeira agenda de 2025 no Pará do presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta quinta-feira (13) e tem encontros confirmados na capital Belém e em Parauapebas, sudeste do estado. O mandatário vai cumprir compromissos que incluem a entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), anúncio de investimentos e visitas a obras em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

Depois de uma cerimônia em Macapá, Lula desembarca em Belém às 14h. Às 15h30, o presidente vai participar da entrega de 1.008 apartamentos do Residencial Viver Outeiro ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho. As obras do complexo foram retomadas em 2023 e cerca de 4 mil pessoas serão beneficiadas com as unidades habitacionais. O espaço conta com 63 blocos de prédios de quatro andares.

O segundo compromisso do presidente está marcado para às 19h. Ele vai participar da cerimônia de lançamento da ampliação do programa de Microcrédito Produtivo Orientado, no auditório da sede do Banco da Amazônia, no bairro da Campina. Na ocasião, também será formalizado um acordo de parceria entre a instituição financeira e empresas para a operação do programa "Basa Acredita: Microcrédito Produtivo e Orientado".

Com a expansão desse crédito, o Banco da Amazônia busca fortalecer sua atuação e ampliar a oferta de financiamento para pequenos negócios. Além disso, empreendedores que já são beneficiados pelo MPO estarão presentes na cerimônia ao lado do presidente Lula.

Na sexta-feira (14), a agenda do presidente deverá começar às 9h30 com uma visita às obras do Parque da Cidade. O complexo está sendo construído para abrigar a COP 30. Depois, às 11h, Lula segue para o Mercado de São Brás para anunciar os investimentos do governo federal para a Conferência e seu legado ao Pará. Com isso, o mandatário fecha sua passagem por Belém e segue para o sudeste do estado.

Parauapebas

O compromisso do presidente em Parauapebas está previsto para iniciar às 16h. Ele vai participar do anúncio de investimento de R$70 bilhões da Vale na expansão da mineração de ferro e cobre em Carajás. O valor será investido entre 2025 e 2030. No local, a mineradora apresentará o projeto 'Novo Carajás'. A presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está prevista no evento.

Agenda

Entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida

Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

Horário: 15h30

Local: Residencial Viver Outeiro - Belém

Anúncio de ampliação do programa de microcrédito do Banco da Amazônia

Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Auditório da sede do Basa - Av. Pres. Vargas, 800, Campina - Belém

Visita às obras do Parque da Cidade

Data: Sexta-feira, 14 de fevereiro

Horário: 9h30

Local: Rua Senador Lemos, Souza - Belém

Divulgação de investimentos federais para a COP 30

Data: Sexta-feira, 14 de fevereiro

Horário: 11h

Local: Mercado São Brás - Av. Almirante Barroso, São Brás - Belém

Anúncio de investimento de R$ 70 bilhões da Vale

Data: sexta-feira, 14 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Oficina N5 do Complexo Serra Norte Carajás, em Parauapebas (PA)