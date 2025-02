Lula participa em Belém do anúncio de expansão do microcrédito do Banco da Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Belém nesta quinta-feira (13) para participar da cerimônia de ampliação das linhas de crédito do Banco da Amazônia voltadas a micro e pequenos empreendedores. O evento acontecerá às 19h, no auditório da sede do banco, localizado na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina.

Durante a solenidade, serão assinados protocolos que formalizam a intenção de credenciamento de novas empresas parceiras, aptas a operar o Basa Acredita, o programa de Microcrédito Produtivo e Orientado (MPO) da instituição. Com a expansão desse crédito, o Banco da Amazônia busca fortalecer sua atuação e ampliar a oferta de financiamento para pequenos negócios. Além disso, empreendedores que já são beneficiados pelo MPO estarão presentes na cerimônia ao lado do presidente Lula.

Expansão do Basa Acredita

O Basa Acredita é reconhecido como o maior programa de microcrédito da região Norte e está em contínua expansão. Segundo Roberto Schwartz, diretor de Crédito do Banco da Amazônia, a presença de Lula em Belém também tem o objetivo de celebrar esse crescimento.

“O Banco da Amazônia tem um papel fundamental como principal agente financeiro do governo federal em operações de crédito para investimentos de longo prazo. Mais do que isso, estamos reforçando nosso compromisso com os pequenos negócios, um eixo prioritário para a atual gestão”, destacou Schwartz.

Em 2023, a Amazônia Legal contava com 36 unidades de microfinanças do Banco da Amazônia, responsáveis pela solicitação, análise e liberação de crédito. Esse número saltou para 75 em 2024, e a meta para 2025 é alcançar 176 unidades. No último ano, foram contratados mais de R$ 350 milhões em operações de microcrédito, totalizando cerca de 88 mil contratos.

Qualificação para Empreendedores

Schwartz ressaltou que o microcrédito não se trata apenas da concessão de recursos financeiros, mas de um processo que inclui qualificação e acompanhamento técnico para os empreendedores. O objetivo é garantir que o crédito seja uma ferramenta de transformação na vida dos beneficiados, evitando o endividamento descontrolado.

“O que buscamos é transformar um sonhador em um empreendedor bem-sucedido”, afirmou Schwartz. Para fortalecer esse propósito, o Banco da Amazônia também lançará nesta quinta-feira o Basa Educa, um programa voltado à orientação financeira de jovens empreendedores. “Com essas duas frentes, estamos promovendo o desenvolvimento sustentável na região, alinhado com a visão do governo federal”, completou.

Mais Empresas Credenciadas e Ampliação do MPO

De acordo com Esmar Prado, gerente executivo de Micro e Pequenos Negócios do Banco da Amazônia, o MPO já atua há 18 anos, apoiando empresários que encontram dificuldades na formalização de seus negócios, mas que necessitam de crédito para crescer. Atualmente, apenas uma empresa parceira opera com o programa, mas, com a assinatura do novo protocolo, quatro novos parceiros serão habilitados.

“Os clientes já podem procurar as unidades que operam com o Basa Acredita e, em breve, os novos parceiros estarão com suas estruturas prontas para atender os empreendedores”, explicou Prado.

O programa contempla tanto empreendedores formais quanto informais que possuam uma renda bruta anual de até R$ 360 mil, abrangendo tanto áreas urbanas quanto rurais. Para 2025, a meta do Banco da Amazônia é destinar R$ 1,5 bilhão ao segmento do Microcrédito Produtivo Orientado em toda a Amazônia Legal.

As empresas credenciadas ao programa desempenham um papel essencial na captação de clientes, realizando visitas presenciais aos empreendedores. Após essa etapa, todo o processo de crédito é encaminhado ao banco para validação e liberação do financiamento.

Para Esmar Prado, a ampliação do MPO trará impactos positivos para a economia da região amazônica. “Esse crédito pode chegar a até R$ 21 mil por cliente e atende um grande número de empreendedores. Como alcança muitas pessoas, esses recursos têm o potencial de impulsionar a economia local e distribuir riqueza pela região”, concluiu.