'Expectativa de entregar 6 mil unidades em 2025', diz diretor da Caixa sobre Minha Casa Minha Vida

Durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (12/2) em Belém, o diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal, Roberto Ceratto, anunciou que em 2025 o banco esperar entregar mais de seis mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida que tiveram as obras interrompidas no passado.

Ele destacou que o empreendimento teve suas obras iniciadas em 2014, mas estava paralisado há anos. “Esse empreendimento representa um marco dessa retomada do programa, que certamente fará muitas famílias felizes”, afirmou.

Segundo ele, mais de dois terços das 12 mil unidades habitacionais com obras interrompidas no passado já foram retomadas, com expectativa de entrega de cerca de 6 mil unidades em 2025.

Ceratto também ressaltou que, em 2024, o programa alcançou um recorde de contratação de 500 mil unidades habitacionais em todo o país, incluindo 15 mil financiadas diretamente no estado do Pará. "Só no ano passado, tivemos uma média de 60 contratos assinados por dia no estado", acrescentou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Belém nesta quinta-feira (13) para a entrega de 1.008 unidades habitacionais do empreendimento Viver Outeiro, em Belém, que integra a Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida.

As unidades foram destinadas a famílias inscritas no cadastro municipal, com renda máxima de até R$ 2.850. Entre as beneficiadas, famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família contarão com 100% do subsídio para a aquisição dos imóveis.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)