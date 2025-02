Lula em Belém: confira a agenda completa do presidente com foco na COP 30 e investimentos federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Belém nesta quinta-feira (13) para uma série de compromissos que incluem a entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, o lançamento de investimentos do Banco da Amazônia e a inspeção das obras para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro de 2025. A agenda foi divulgada nesta terça-feira (11) e estará aberta para credenciamento da imprensa.

A última vez que o presidente da República cumpriu agenda em Belém foi em outubro de 2024, quando participou de programações do Círio de Nazaré.

VEJA MAIS

Entrega de moradias

O primeiro compromisso do presidente será a entrega de 1.008 unidades habitacionais do "Residencial Viver Outeiro", na Ilha de Caratateua (Outeiro), zona metropolitana de Belém, nesta quinta-feira. O empreendimento integra a Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, beneficiando mais de 5 mil pessoas com moradias de 43,85 m², contendo sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço.

Além disso, 31 unidades foram adaptadas para pessoas com deficiência e outras 221 são adaptáveis, promovendo maior inclusão social. A solenidade está marcada para as 15h30.

Investimentos do Banco da Amazônia

No início da noite da quinta-feira, Lula participa, às 19h, da cerimônia de lançamento da ampliação do programa de Microcrédito Produtivo Orientado, no auditório da sede do Banco da Amazônia, no bairro da Campina.

Na ocasião, também será formalizado um acordo de parceria entre a instituição financeira e empresas para a operação do programa "Basa Acredita: Microcrédito Produtivo e Orientado", voltado para o fomento de pequenos empreendedores.

Inspeção de obras para a COP 30

Na sexta-feira (14), a agenda do presidente iniciará às 9h30 com uma visita às obras do Parque da Cidade, principal local da programação da COP 30. Há a possibilidade de um sobrevoo sobre as obras de macrodrenagem e urbanização de canais de Belém, que contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Logo em seguida, às 11h, Lula participa da cerimônia de divulgação dos investimentos federais para a COP 30 e seu legado, no Mercado de São Brás. O evento contará com anúncios dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e de Portos e Aeroportos (MPor), reforçando os investimentos na infraestrutura da capital paraense para sediar o evento internacional.

Serviço

Entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida

Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

Horário: 15h30

Local: Residencial Viver Outeiro - Belém

Anúncio de ampliação do programa de microcrédito do Banco da Amazônia

Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Auditório da sede do Basa - Av. Pres. Vargas, 800, Campina - Belém

Visita às obras do Parque da Cidade

Data: Sexta-feira, 14 de fevereiro

Horário: 9h30

Local: Rua Senador Lemos, Souza - Belém

Divulgação de investimentos federais para a COP 30

Data: Sexta-feira, 14 de fevereiro

Horário: 11h

Local: Mercado São Brás - Av. Almirante Barroso, São Brás - Belém