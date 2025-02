Janja se encontra com o Papa Francisco no Vaticano durante viagem oficial a Roma

A primeira-dama do Brasil, Janja, terá uma audiência com o Papa Francisco na próxima quarta-feira (12), durante sua viagem oficial à capital italiana. Ela embarcou para Roma no último domingo (9), conforme divulgado em sua agenda semanal publicada nas redes sociais. A medida de transparência passou a ser adotada após críticas de jornalistas sobre a divulgação de seus compromissos.

Além do encontro com o pontífice, Janja representará o Brasil na 48ª Sessão do Conselho de Governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), organização vinculada à ONU. Durante sua estadia na cidade, ela participará de reuniões sobre desenvolvimento agrícola, combate à fome e à pobreza, além de cerimônias ligadas à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, também integrará a comitiva brasileira. Janja tem retorno previsto para Brasília na quinta-feira (13).

Esta não será a primeira vez que a primeira-dama se encontrará com o Papa Francisco. Em junho de 2023, ela esteve no Vaticano ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e em junho de 2024 voltou a se reunir com o pontífice durante a Cúpula do G7, realizada na cidade italiana de Puglia.

Nesta viagem, Janja também participa da comitiva do governo brasileiro para uma reunião estratégica que definirá o próximo presidente da Aliança Global de Combate à Fome. A meta do Brasil é conquistar a liderança do bloco, que conta com 142 membros, incluindo países, instituições internacionais e organizações não governamentais (ONGs). A iniciativa foi lançada durante a Cúpula de Líderes do G20, realizada no Rio de Janeiro em novembro de 2024.

Na programação da primeira-dama também estão encontros com Alvaro Lario, presidente do Fida, e Cindy McCain, diretora-executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA), reforçando a importância da diplomacia brasileira no combate à insegurança alimentar global.