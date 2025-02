Governador Helder Barbalho exalta parceria com o governo federal: 'Melhor da história do Pará'

Durante agenda do presidente Lula em Belém, o governador do Pará, Helder Barbalho, não poupou elogios. "O Pará está vivendo o mais importante momento de sua história, com protagonismo ambiental, liderança da Amazônia e políticas públicas que o povo aguardou por muitos anos", disse.

Helder ainda elogiou o irmão, o ministro Jader Filho, pelas entregas do Ministério das Cidades.