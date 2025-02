Em Belém, Lula diz que turistas 'têm que saber o quanto dói picada de carapanã' durante a COP 30

Durante seu pronunciamento na entrega das mais de mil moradias no Viver Outeiro, em Belém, nesta quinta-feira (13), o presidente Lula disse que os turistas "têm que saber quando dói picada de carapanã" durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que ocorrerá em novembro, na capital paraense. Lula falava sobre a decisão de escolher a capital paraense para sediar o evento das mudanças climáticas.

"Nós vamos fazer a COP aqui, não tem problema. Que Belém seja do jeito que for. Que o povo seja do jeito que for. É aqui! Eles têm que saber o quanto dói uma picada de carapanã. Eles têm que saber porque é bom Eles têm que saber que aqui é um povo extraordinariamente alegre, um povo feliz, um povo trabalhador", defendeu o presidente.

Anteriormente, o presidente da República disse que muitas pessoas davam argumentos para Lula repensar o destino final da COP 30: "A COP é da ONU. Acontece que ela escolheu o Brasil, eu escolhi o Pará e o Helder [Barbalho] escolheu Belém. Seria mais fácil fazem em São Paulo, porque São Paulo tem mais hotéis. Poderia fazer no Rio de Janeiro. Rui Costa queria levar para a Bahia e eu falei 'não, não vai levar para a Bahia. A Bahia já tem muito. Vamos levar para um estado do Norte [do país].'"

O que é carapanã?

Carapanã é um nome regional brasileiro dado aos mosquitos sugadores de sangue, principalmente na Região Norte do Brasil. São conhecidos em outras unidades federativas do Brasil como muriçoca, pernilongo, sovela ou mosquito-prego.