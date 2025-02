Lula em Belém: Presidente cancela agenda da noite desta quinta-feira (13)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a agenda prevista para a noite desta quinta-feira (13) em Belém. A cerimônia de anúncio da ampliação do Microcrédito Produtivo Orientado, que ocorreria às 19h no auditório do Banco da Amazônia (Basa), no bairro Campina, não será mais realizada hoje.

O evento, que originalmente estava programado para esta quinta-feira, 13 de fevereiro, foi transferido para a sexta em função da extensão de outros compromissos na agenda do presidente. Agora, será realizado no mesmo local do evento de divulgação dos investimentos para a COP30, no Mercado São Brás, a partir das 11h. Além da passagem na capital, a visita do presidente a Parauapebas segue mantida, segundo a apuração.

Mais cedo, Lula participou da entrega de 1.008 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida no Residencial Viver Outeiro, na ilha de Caratateua, beneficiando mais de 5 mil pessoas. A agenda no Basa seria a segunda atividade do dia na capital paraense.

A programação divulgada incluia visita às obras do Parque da Cidade, espaço que sediará a programação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), às 9h30. Em seguida, às 11h, participa da cerimônia de divulgação dos investimentos do Governo Federal para a conferência e seu legado, no Mercado São Brás.

Visita a Parauapebas

Além das atividades na capital, o presidente Lula tem compromissos confirmados em Parauapebas, no sudeste do Pará. Esta é a primeira visita do presidente ao estado em 2025, com agendas que incluem o anúncio de investimentos e a entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.