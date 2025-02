Lula em Belém: Presidente entrega moradias do Minha Casa, Minha Vida em Outeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Belém nesta quinta-feira (13) para entregar 1.008 moradias do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Viver Outeiro, na Ilha de Caratateua (Outeiro), Região Metropolitana de Belém. O chefe do Executivo esteve ao lado do Governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Cidades, Jader filho, e de duas moradoras beneficiadas.

O evento marca a retomada e conclusão do residencial, que havia tido suas obras paralisadas até 2023. Com a entrega, mais de 5 mil pessoas passam a ter moradia própria na ilha de Outeiro. O empreendimento conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência, além de infraestrutura de lazer e áreas de convivência para os moradores.

Beneficiados agradecem

Com a entrega, várias pessoas foram beneficiadas com a moradia própria. Amanda Nascimento, de 26 anos, foi uma delas, e conta que se sente realizada com o novo ciclo em sua vida, em que não vai mais precisar morar de aluguel. "Hoje em dia eu posso ter honra e agora agradecer ao Senhor. Hoje eu posso ter minha casa própria", disse a autônoma. A jovem diz ainda que ela e os dois filhos vão poder ter mais conforto com a nova moradia.

"Eu moro em um local muito pequeno. Agora, meu filho vai pode descer e brincar. Então, ver a felicidade dele, para mim, já é o suficiente. Para a gente é uma grande conquista", finaliza Amanda.

Agenda em Belém

Na noite de hoje, Lula segue para o lançamento de investimentos do Banco da Amazônia e a inspeção das obras para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada na capital paraense, em novembro.

Na ocasião, também será formalizado um acordo de parceria entre a instituição financeira e empresas para a operação do programa "Basa Acredita: Microcrédito Produtivo e Orientado", voltado para o fomento de pequenos empreendedores.

Na sexta-feira (14), Lula iniciará a agenda às 9h30 em uma visita às obras do Parque da Cidade, que será o principal local da programação da COP 30. É possível, ainda, que ocorra um sobrevoo sobre as obras de macrodrenagem e urbanização de canais de Belém, que contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Logo em seguida, às 11h, Lula participa da cerimônia de divulgação dos investimentos federais para a COP 30 e seu legado, no Mercado de São Brás. O evento contará com anúncios dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e de Portos e Aeroportos (MPor), reforçando os investimentos na infraestrutura da capital paraense para sediar o evento internacional.