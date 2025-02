Lula entrega moradias e anuncia investimentos no Amapá antes da agenda em Belém

O presidente Lula cumpre agenda, nesta quinta-feira (13), em Amapá, capital do Macapá. O evento será realizado a partir das 11h, no Gleba Cumaú (Área J), na capital do estado. Na ocasião, o presidente vai entregar moradias, anunciar a doação de terras da união e novos investimentos na região.

Durante a cerimônia, serão entregues 282 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Nelson dos Anjos, no bairro Congós, em Macapá. O empreendimento, no total de R$ 23,3 milhões, é uma parceria com o governo do estado, fruto da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), firmado em 2007.

A visita também marcará o início das obras do Instituto Federal de Tartarugalzinho, um dos 100 novos campi previstos com a expansão dos Institutos Federais pelo país. A unidade receberá R$ 25 milhões em investimentos do Novo PAC - sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para equipamentos e mobiliário - e terá capacidade para 1.400 alunos.

O MEC também está investindo R$ 26 milhões na educação superior do estado, com a consolidação das estruturas da Unifap. Entre os anúncios, está a doação da Gleba Cumaú (Área J) para regularização fundiária e urbanização. Outro anúncio previsto para o evento é a oficialização do arrendamento do terminal MCP03, no Porto de Santana (AP), destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, especialmente soja e milho.