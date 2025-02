R70: 'Eu quero que a Amazônia fale pro mundo', diz presidente Lula sobre a COP 30

Casa própria

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nova seleção de 100 mil unidades habitacionais no Minha Casa, Minha Vida.



Agricultura familiar

Decreto publicado ontem, no Diário Oficial da União, instituiu o Desenrola Rural, que ajudará 1,3 milhão de famílias endividadas.

"Eu quero que a Amazônia fale pro mundo.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, enfatizou a importância da realização, em Belém, da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima de 2025. A COP 30 reunirá representantes de todo o mundo na capital paraense, em novembro.

VISITA

CANCELAMENTO

Um acidente doméstico que exigiu uma pequena intervenção cirúrgica obrigou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, a cancelar a vinda a Belém para acompanhar a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estava prevista também uma série de visitas às obras que preparam a capital paraense para a COP 30, a maioria delas com financiamento do banco. Mercadante está repousando, seguindo recomendações médicas, e será representado pela diretora socioambiental da instituição, Tereza Campello.

RECADASTRAMENTO

ATRASOS

Mais de quatro mil servidores ativos do Estado ainda não atenderam ao chamado do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (IGEPPS) para o recadastramento. O prazo, que já foi prorrogado, termina no sábado (15). Devem fazer o recadastramento servidores efetivos ativos, civis e militares, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que sejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado. O recenseamento está disponível no site do instituto, onde o servidor encontra informações sobre a documentação necessária para o cadastro. A ideia é diminuir as inconsistências relacionadas à documentação no momento da aposentadoria, permitindo que o IGEPPS torne mais rápida a análise dos pedidos de benefícios.

CIÊNCIA

AVANÇO

Quatro projetos da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foram aprovados na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que seleciona e apoia iniciativas de ciência, tecnologia e inovação com recursos originados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), e de convênios de cooperação com ministérios, órgãos e instituições setoriais.

INICIATIVAS

As iniciativas de pesquisa e inovação da Uepa que foram contempladas são: “Qualificação Tecnológica do Acervo da Coleção Zoológica da Uepa para promover a preservação e pesquisa”, “Herbário MFS: infraestrutura, qualificação e inovação com conservação botânica na Amazônia” e “Coleção do Centro de Ciências e Planetário da Uepa”, em Belém, além da “Xiloteca Ivanir Gomes”, no campus VIII da universidade, em Marabá. No total, as propostas receberão quase R$ 8 milhões em investimentos.

TURISMO

MAPA

Quatro municípios paraenses renovaram, em janeiro deste ano, participação no Mapa do Turismo Brasileiro: Almeirim, Anapu, Oriximiná e Tucumã. Além disso, Monte Alegre foi incluído pela primeira vez, ampliando a representatividade do Estado nesse que se tornou um importante instrumento de planejamento e desenvolvimento turístico do governo federal. O Mapa do Turismo Brasileiro é uma iniciativa do Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo, que define as áreas prioritárias para políticas públicas no setor. A participação no Mapa indica que o município está organizado em termos de gestão turística, ficando apto para captar recursos para investimentos em infraestrutura, promoção de destinos, capacitação profissional, entre outros projetos.

FOLIA

CUSTO

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Terra & Vivo Ads com respondentes em todo o Brasil, 32% dos foliões pretendem gastar entre R$ 1 mil e R$ 5 mil durante o Carnaval. Por outro lado, 17% revelam que os gastos vão superar os R$ 10 mil. Entre os entrevistados, os foliões das regiões Norte (46%) e Sul (37%) são os mais propensos a desembolsar mais de R$ 10 mil nos dias de festa. Com a escola Grande Rio tendo o Pará como tema, a expectativa é que aumente a procura de paraenses por pacotes para o Carnaval em terras cariocas, elevando os custos com a folia.

TRÂNSITO

INFRAÇÃO

De acordo com dados divulgados ontem, a Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob) registrou, em janeiro, 28.175 autuações por infrações no trânsito da capital, o que representa um aumento de 38,32%. Entre as autuações mais frequentes estão as de motociclistas sem capacete. Também se destacaram os casos de passageiros sem capacete e conversão em locais proibidos.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade de lei municipal de Marabá que previa a destinação de 50% dos honorários de sucumbência dos procuradores municipais a um fundo especial da Procuradoria-Geral do Município. O relator do caso, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, considerou a norma inconstitucional, ressaltando que a matéria é de competência privativa da União. A decisão do TJPA foi tomada em ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Pará.

► A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) realiza até amanhã programação conjunta com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) que incluiu visitas aos locais de produção e cadastramento dos criadores de abelhas dos municípios de Acará, Concórdia do Pará e Tomé-Açu. A atividade terá como alvos 30 criadores de abelha com e sem ferrão nos três municípios. Com o registro, os produtores poderão se formalizar e ter acesso a mercados mais amplos e certificações de qualidade, além do fortalecimento da cadeia produtiva e atualização do cadastro sanitário.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza, até 28 de fevereiro, a primeira Ação Itinerante de Veículos de 2025, no município de Acará. Serão oferecidos serviços como vistoria, primeiro emplacamento, transferência de propriedade e jurisdição, licenciamento do ano atual e do ano anterior, impressão de boletos e emissão da segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV). A iniciativa dispensa agendamento prévio e a intenção é atender também moradores dos municípios próximos, como Bujaru, Concórdia do Pará, Moju e Tomé-Açu.

► O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (Cert.br) desenvolveu o jogo de tabuleiro Segurança Online, para ensinar crianças e adolescentes a usar a internet de forma consciente e sem riscos.