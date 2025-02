AO VIVO: Acompanhe a agenda do presidente Lula em Belém

O presidente Lula participa, na tarde desta quinta-feira (13), da entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Belém. A cerimônia faz parte da entrega de 1.008 habitações do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Residencial Viver Outeiro, na Região Metropolitana de Belém. Essa é a primeira de uma série de três agendas na capital paraense, que segue com programação até a sexta-feira (14). O empreendimento, na ilha de Caratateua (conhecida como Outeiro), integra a Faixa 1 do programa habitacional e beneficia diretamente mais de 5 mil pessoas.

VEJA MAIS

Lula em Belém Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal